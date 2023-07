Futbolistas ven mayor estabilidad en la MLS

La llegada de Lionel Messi refuerza la teoría de que con dinero, la MLS es capaz de conquistar a figuras del tamaño del argentino o de más terrenal calidad.

Pero no siempre el dinero es la punta de lanza para que el talento proveniente de Europa escoja a Estados Unidos sobre otras Ligas de América, como la mexicana.

Para algunos futbolistas más importante es la estabilidad: en pagos, en atención especializada y hasta en ver los estadios llenos, lo que la MLS les garantiza y la Liga MX no… Vaya golpe.

El español Ilie Sánchez, volante del LAFC surgido del Barcelona, llegó a la MLS en 2017 y asegura que no lo hizo por dinero, “en México hay más”, sino por la estabilidad que ofrece Estados Unidos.

“Dinero hay mucho más en México. Aquí, es cierto, los pagos son religiosos, siempre al día y no nos preocupamos por nuestros sueldos, pero hay mucho más dinero y presupuesto más amplio en México”, dice uno de los capitanes del cuadro angelino.

Si no es dinero, lo que los conquista de la MLS, es “la tranquilidad y [la garantía de] que las cosas se van a hacer bien. Hay una estructura de club detrás para hacer bien el trabajo y no es sólo la economía, son las instalaciones adecuadas, gimnasios, el personal del club que cuida hasta el último detalle y el seguimiento de la afición. Vas a un juego y el campo está lleno, por eso es apetecible estar aquí”.

Y esa buena fama de la MLS y la mala de la Liga MX ha llegado hasta Europa: “Varios compañeros de España me preguntan cómo hacer para venir a la MLS y no es fácil entrar, es una Liga competitiva, debes mostrar buen nivel, saber que no es tan sencillo”.

Sobre la Leagues Cup, Ilie Sánchez se encuentra a la expectativa: “Es un torneo nuevo para todos. Esperamos que el nivel sea bueno, que haya buenos partidos, que haya rivalidades nuevas con base en esta competencia”.

Además espera que “el público mexicano crezca y volteen más a vernos. Al final, de lo que se trata es de que ambas Ligas nos retroalimentemos, es esencial”.