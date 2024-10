Franco Colapinto advierte: "Llegué a la Fórmula 1 para quedarme"

El nombre de Franco Colapinto en el máximo circuito comenzó su historia en el pasado en Gran Premio de Italia, el argentino tiene claro que eso puede ser el inicio de su consolidación.

"Quiero que vean que llegué a la Fórmula 1 para quedarme", aseguró en su visita la CDMX.

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez significará el quinto Gran Premio que corre Colapinto con la escudería Williams por lo que quiere mostrar que tiene un nivel considerable para ganarse un lugar permanente para la temporada 2025.

"Mi sueño era correr en Fórmula 1 y se cumplió, al final llegas y empiezas a trabajar para algo más", indicó el volante de 21 años.

Colapinto no se conforma con ya estar en el máximo circuito, sabe que al recibir esta confianza de su equipo con la temporada avanzada implica mayor responsabilidad.

"El conformismo no funciona en la Fórmula 1, no hay que ser conformista y justo no lo soy, así que siempre vamos a buscar más y es un placer trabajar con Williams", expresó el piloto.

Franco presentó el casco con el que correrá este fin de semana en el GP de México y posteriormente en el GP de Brasil, eventos que lo hacen sentir como local por ser latinoamericano.

"Son carreras que voy a estar cerca de casa y para mí eso lo hace muy importante", añadió.

Colapinto señaló que además de hacer historia para el automovilismo argentino con algún resultado en F1, espera que sea una inspiración en los niños que aspiran a ser pilotos profesionales.

"Espero que esté demostrando que es algo para ellos espero que se den cuenta que es posible, pensábamos que era imposible para un argentino y con lo que está pasando nos estamos dando cuenta que es posible", sentenció.