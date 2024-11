Francisco Gabriel de Anda apaga las ilusiones de Cruz Azul: “No es invencible”

Cruz Azul no deja de sorprender con el momento que está viviendo en el Apertura 2024, bajo el mando de Martín Anselmi.

La Máquina ya tiene asegurado el superliderato, con todavía dos jornadas por disputarse y podría alcanzar dos récords históricos.

El primero, sería de la mayor cantidad de puntos conseguidos en un torneo, ya que se encuentra a sólo dos de romperlo.

El segundo, es el de la racha de victorias seguidas (26) más larga en un año calendario, donde está a dos de superarla.

Sin duda alguna, el Cruz Azul de Martín Anselmi ha demostrado ser el mejor equipo del torneo al contar con la mejor ofensiva (+36) y la mejor defensiva (-9).

Sin embargo, a pesar de que parte como el principal candidato a levantar el título del futbol mexicano, Francisco Gabriel de Anda decidió apagar sus ilusiones, de cara a la Liguilla.

“Lo de Máquina invencible no, tampoco, no estoy de acuerdo. Invencible nadie, no hay ningún equipo invencible”, sentenció el actual analista de ESPN.

Durante un debate en la mesa de Futbol Picante, el ex director deportivo de Chivas señaló que en la fiesta grande todo puede pasar, aunque reconoció que La Máquina está bien trabajada y podría consolidar su extraordinario torneo con el trofeo de la Liga MX.

“Después en Liguilla y por el sistema de competencia del futbol mexicano, se abren las posibilidades para otros equipos, pero lo de Cruz Azul va en serio, es un equipo de a de veras”, puntualizó.