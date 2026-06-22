Filadelfia.— Kylian Mbappé superó a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo y se colocó un paso más cerca de establecer el récord absoluto en el torneo. Además, el astro del Real Madrid tiene en la mira la marca de anotaciones en la historia de la selección de Francia.

Todo eso, en apenas su primer partido de este Mundial.

Frenar al ganador de la Bota de Oro 2022 parece casi imposible.

El entrenador de Irak, Graham Arnold —encargado de frenar a Mbappé y al subcampeón mundial hoy, en el segundo partido del Grupo I— tuvo una idea.

“Pregunté si podíamos jugar con tres porteros”, dijo, entre risas. “Pero me dijeron que no”.

Mbappé, de 27 años, tiene otro hito por alcanzar, incluso antes de tocar el balón hoy. Ya en su tercer Mundial y habiendo levantado el título en 2018, disputará su partido 100 con Les Bleus.

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“Siempre es un placer poder jugar con la selección”, subrayó Mbappé. “No hay nada más grande que la selección. Cien, eso es histórico. Y más aún en la Copa del Mundo”.

Podría superar al entrenador y excapitán Didier Deschamps (103 apariciones como volante), si Francia llega lejos en este torneo. Salvo una lesión, Mbappé podría terminar superando el récord del portero Hugo Lloris, de 145 encuentros con Les Bleus.

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