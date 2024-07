Figuras de la Liga MX toman con seriedad el duelo ante la MLS

Columbus.— Sí, también es una selección que representa al futbol mexicano, pero a esta no le preocupa llegar al verdadero “infierno” tricolor de este lado de la frontera.

En la genuina tierra del 2-0, el equipo de Estrellas de la Liga MX promete tomarse con seriedad el duelo de esta noche contra las figuras de la MLS y buscar ese triunfo que no conoce el balompié nacional. “Es un partido para que la gente se divierta, pero a los jugadores de futbol no nos gusta perder en nada, así es que le daremos al partido la responsabilidad que requiere”, advierte Salomón Rondón, delantero venezolano del Pachuca. “Venimos a competir y a ganar”. Lo que no ha logrado la Liga MX en estas confrontaciones frente a su socio y principal adversario.

El de hoy en el Lower.com Field será el tercer Juego de Estrellas entre ambas Ligas. Los dos anteriores (2021 y 2022) fueron para la MLS; el primero por la vía de los penaltis.

La principal ausencia será Lionel Messi, quien iba a ser el capitán del conjunto de la Major League Soccer, pero la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América le impedirá participar. Tampoco estará Luis Suárez, pero sí lo harán los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.