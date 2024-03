Fernando Gago reconoce superioridad de Cruz Azul, pero ya piensa en América

Serán 10 días en los que Fernando Gago y sus pupilos se jugarán la honorabilidad ante el Club América, tanto en Concachampions como en el partido de la Liga MX. Caer ante Cruz Azul fue un duro golpe, pero reconoce la superioridad del rival.

Luego de caer 3-0 en el Estadio Azteca con goles de Lolo Faravelli y doblete de Uriel Antuna, el estratega argentino acepta que lo puede dar un análisis detallado de lo qué pasó en el campo.

“No puedo sacar muy rápido el análisis de las cosas por el resultado por que el primer tiempo no lo jugamos bien el partido, nos superaron en el posicionamiento desde los duelos en determinadas situaciones”, confesó en rueda de prensa.

Y argumentó: “Tuvieron tres situaciones, (marcaron) tres goles, y con un marcador de 3-0 creo que nos costó mucho llegar a jugar el partido. En el segundo tiempo más por ganas, por ímpetu, pero tuvimos más juego”.

Por otro lado, Gago trató de minimizar la derrota ante los celestes y aseguró ya estar en concentrado en lo que será el duelo del Clásico Nacional.

“Sí es un golpe, está claro que es un golpe, pero hay que pasarlo, mañana ya se empieza a trabajar de vuelta y empezamos a trabajar el próximo partido que viene. No nos podemos quedar o pensar en cómo va a repercutir porque también es una cuestión de hasta que no llegue el partido y hasta que no se vea. Ahora es tragar, pensar en lo que viene y a partir de mañana empezar a trabajar el partido del miércoles”.

