Martín Anselmi, sorprendido por el nivel de Cruz Azul: “Estamos para competir”

Noche mágica para Martín Anselmi, sus jugadores y cuerpo técnico en el Azteca. Era importante jugar, ganar y golear para que Cruz Azul recuperara su instinto goleador.

Para el estratega de cementero, su equipo está para competir y pelear por el título, pero reconoció que esto se dará paso a paso, por lo que hasta esta Jornada 10 del Clausura 2024, está contento, pero no satisfecho con este proceso.

“Estor gratamente agradecido y sorprendido . He iniciado muchos procesos y el nivel de adquisición que está teniendo este plantel no me ha tocado en otros lugares. En Independiente Del Valle era más simple, me tocó muchos jugadores que ya habíamos entrenado. Nosotros venimos con el objetivo de construir un equipo. Ser un equipo es estar juntos, estar al servicio del equipo, hacer lo que no me convenga pero que le haga bien al equipo. Sostener en las buenas y malas, competir apoyarse, alentarse”, confesó en rueda de prensa.

Y añadió: “La parte de futbol se ha acelerado. Estamos siendo competitivos y el nivel es para aplaudirlo. Cuando estas arriba hay que redoblar el esfuerzo, por que todos te quieren ganar y eso lo te mínenos que asumir, es una responsabilidad que nos toca asumir ”.

El argentino reconoció que siempre van a importar las formas de juego: “Creo que al final las formas son importantes. Más allá del resultado es muy importante que seamos nosotros dentro del campo”.

Anselmi reconoció que este partido era importante, ya que este tipo de rivales, les hace mejorar y ver los errores que cometen en el terreno de juego.

“Para nosotros fue un partido importante con un rival de mucha jerarquía, que juega bien y con buenos jugadores. Veníamos de perder otro partido importante y sabíamos que teníamos que volver al triunfo para seguir de cerca nuestros objetivos. Hemos dado un gran paso, tenemos que seguir construyendo, afianzarnos en el proceso. Los jugadores demostraron que son un gran equipo”, sentenció en conferencia de prensa.

