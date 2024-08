Fallece el emblemático luchador mexicano Villano V a los 62 años de edad

La Lucha Libre mexicana se encuentra de luto, luego de darse a conocer este jueves la muerte del luchador Ray Mendoza Jr, quien se volvió un ídolo de los cuadriláteros bajo el nombre Villano V.

Mediante redes sociales, familiares, amigos y compañeros luchadores expresaron su tristeza por la muerte del hombre 62 años de edad, y quien se había retirado oficialmente del deporte en 2013.

“Papá, te amo con toda mi vida. Me dejas con el corazón destrozado. Ahora estás con Chely y con mi abuelita, a quienes tanto extrañabas. ¡Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes, por favor! Te honraré día a día. Gracias, papito. No tengo palabras”, escribió mediante redes sociales Villano V Jr.

Integrante de la legendaria agrupación de los Villanos, Raymundo Mendoza inició su carrera profesional en la década de los años ochenta, ganando gran respeto de la afición por su estilo en el ring.

Su talento y la forma en la que compartió escenario en el bando rudo con sus hermanos los Villano I, II, III y IV, lo llevó a protagonizar grandes combates dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA.

FIGURAS DE LA LUCHA LIBRE COMPARTIERON MENSAJES PARA LA FAMILIA

Luego de confirmarse la muerte de Raymundo Mendoza, varias figuras de la lucha libre mexicana compartieron su tristeza por la partida del esteta, entre los que destacó El Hijo del Santo, quien en sus redes sociales dejó unas palabras para su compañero.

"Lamento profundamente el deceso de mi querido compañero y amigo Villano V. Mi más sentido pésame para su familia en especial a mi compañero Villano IV, Tomás Díaz Mendoza. Descanse en Paz", escribió.