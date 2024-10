Expiloto de Fórmula 1 no descarta a Checo Pérez y Red Bull en la lucha por el campeonato

Platicamos con el piloto colombiano, ganador en Nascar en el circuito Hermanos Rodríguez en 2007. El ex piloto de Fórmula 1 entre 2001 y 2006 expresó que McLaren no debe descartar todavía a Red Bull en la lucha por el campeonato de constructores: “Creo que se lo pueden llevar, pero estas dos próximas carreras (México y Brasil) van a definir mucho la lucha por el título. McLaren no se vio tan fuerte en Austin y Red Bull como que encontró un poco, el campeonato puede definirse también dependiendo de cómo se sienta “Checo” Pérez en el coche”.

Juan Pablo Montoya, poseedor de dos victorias de la llamada tiple corona del deporte motor, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco (le faltarían las 24 Horas de Le Mans), recuerda sus años corriendo en México: “Fue hace mil años, en 1994 competí en la Fórmula N, me encantaba venir, el nivel era muy bueno. México siempre ha sido de gran automovilismo”.

Sobre Franco Colapinto, el colombiano resalta que todo mundo está hablando del piloto de Buenos Aires, pero ve complicado que obtenga un asiento para la temporada 2025: “No está en una posición sencilla para conseguirlo, la única silla libre es la de Sauber y ya es un problema de negociaciones. Que se lo merece, sí, con lo que ha demostrado, totalmente, y hay mucho patrocinador apoyándolo, que es muy bueno”, concluyó.