Equipo mexicano de gimnasia artística debutó en París 2024 con varias caídas

La gimnasia artística mexicana vivió su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un panorama que luce complicado.

Las caídas fueron una característica de las rutinas Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval, ya que Natalia Escalera sólo pudo participar en barras por una lesión que sufrió.

Alexa Moreno reconoció que no se sintió satisfecha con lo mostrado, pero no se arrepiente de intentar ese arriesgado salto en la barra de equilibrio que la llevó al suelo.

"Sí me frustra un poco, obviamente el haberme caído, pero lo quería intentar porque yo no sé si voy a volver a competir en una viga y no me quería quedar con ese pendiente", declaró Moreno.

Ahtziri Sandoval aceptó que la parte mental la traicionó en el momento más importante de su carrera.

"Mi cabeza se impuso más que el escenario, llegar aquí fue difícil, muchos años para cumplir el sueño con eso, que soy olímpica, pero mi participación pudo haber estado mejor", mencionó la mexicana que cayó dos veces en el salto de caballo.

Quien se robó las cámaras fue Natalia Escalera, porque sufrió una lesión un día previo, aun así decidió arriesgarse a competir en barras, al caer dio muestra del dolor que sufría por si lesión de ligamento.

Ante ello Alexa reconoció el esfuerzo de su compañera.

"Yo creo que tuvo la oportunidad de hacer un aparato, yo creo que ella se hubiera arrepentido si no hubiera podido hacer nada, digo de lo malo bueno", indicó la originaria de Mexicali.

¿Cuáles fueron las calificaciones del equipo mexicano de gimnasia en París 2024?

Barra de Equilibrio

Ahtziri Sandoval - 11.733

Alexa Moreno - 11.200

Natalia Escalera - No participó

Barras asimétricas

Alexa Moreno - 12.633

Ahtziri Sandoval - 12.666

Natalia Escalera - 12.800

Salto de Caballo

Ahtziri Sandoval - 12.550

Alexa Moreno - 13.949

Natalia Escalera - Sin calificación

Rutina de suelo