Equipo de natación artística viajó al Mundial sin apoyo de Conade: “Seguimos vendiendo toallas y trajes de baño”

La selección mexicana de natación artística partió rumbo al Campeonato Mundial de Natación en Doha, Qatar donde tienen como objetivo colgarse medallas y demostrar por qué “son el número 1 de América”.

Para este evento la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se mantiene.

“Vamos pagadas por la World Aquatics todos los atletas, los entrenadores van por el Comité Olímpico Mexicano y el cuerpo multidisciplinario por Fundación Telmex, llevamos doctor y fisiatra”, contó Jessica Sobrino en las instalaciones del AICDMX.

Ana Guevara, directora de la Conade, en distintos eventos ha reiterado que las disciplinas acuáticas seguirán sin apoyo económico para sus eventos deportivos, pese a que es año olímpico, de acuerdo con la exvelocista el Comité Estabilizados sigue siendo ilegal.

Esta situación no preocupa al equipo de natación artística que se mantiene en la búsqueda de recurso económico por cuenta propia.

“Se siguen vendiendo toallas y trajes de baño, estamos agradecidas con todas las personas y las empresas (que nos apoyan)”, agregó Sobrino, integrante de la selección mexicana.

Mientras que Nuria Diosdado, capitana del equipo destacó el ímpetu que tienen para seguir luchando por su sueño de París 2024.

“Nos ayudó a decir no nos vamos a detener por cuestiones políticas, no es agradecer la situación, es un aplauso a que el equipo no se quedó sentado y lo que hemos conseguido es con base a llamadas, trabajo y resultados”, expresó la multimedallista.

Diosdado contó que “se suman patrocinadores, estamos en pláticas con los siguientes patrocinadores”, con dicho apoyo buscan “pagar las siguientes series mundiales” y subrayó que “Fundación Telmex sigue pagándonos parte de esta serie mundial entonces saber que contamos con la confianza de mucha gente y eso nos hace sentir arropados”.

Jessica Sobrino detalló que para este Campeonato Mundial en Doha la empresa Avón les brindó el maquillaje, además ya “tenemos un nuevo patrocinado que nos va ayuda a la copa del mundo”.

