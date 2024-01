Álvaro Morales destroza a Chivas: “Es un equipo de mediocres y para mediocres”

Chivas sigue sin encontrar el camino para la victoria y este viernes empató a uno frente a Tijuana, lo que provocó críticas al equipo de Fernando Gago, uno de los que expresó y destrozó al equipo fue Álvaro Morales.

“Que podemos esperar de un equipo de mediocres para mediocres y por mediocres, pero son muy populares”, aseguró Morales en Futbol Picante.

El periodista de ESPN cuestionó que con el cambio de estratega Chivas no pueda ganar en tres jornadas disputadas.

“Estas Chivas no están en crisis, no es normal, siguen sin ganar”, expresó y aseguró que recibieron ayuda arbitral.

“Pudieron perder hoy sino fue porque el arbitraje de Brian González, con el nunca han perdido y no perdieron, no hubo expulsiones a tiempo, no se le marcan penales a Tijuana”, agregó Morales.

Álvaro también se burló de la falta de anotaciones en el cuadro rojiblanco.

“Una vez más Tiago Volpi continua con más goles que los delanteros de Chivas”, comentó en Futbol Picante.

🗣️ "Qué podemos esperar de un equipo de mediocres, para mediocres y por mediocres".



