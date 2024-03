Eduardo Fentanes lamenta la poca confianza que hay en el técnico mexicano

Eduardo Fentanes es uno de los tres técnicos mexicanos que dirigen en la Liga MX. “Es una época difícil para nosotros, es difícil que confíen en uno”, menciona.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos torneos. ¿Las razones?... “No creo que sea porque seamos caros… Los que cobran muy bien son los que tienen jerarquía, y esos son pocos. No creo que estemos mal preparados, en México hay muy buenos técnicos nacionales y extranjeros, y de igual forma hay muy mal preparados, nacionales y extranjeros. No podemos etiquetar a todos”.

La conclusión es cruda: “No hay confianza. Se le teme mucho a la primera crítica, somos pocos los que sobrevivimos a eso y hay que tener suerte en encontrar los [directivos] que tengan paciencia y confianza”.

Trabajos como el de Fentanes en el Necaxa pueden provocar que los directivos se concienticen de esto, porque el problema “ha crecido. Los que vienen de fuera no sólo dirigen en la Liga MX, sino ya en la Sub-18, Sub-20, en fuerzas básicas y eso no es bueno”.