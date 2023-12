Entrenador del Fulham explota contra el árbitro que expulsó a Raúl Jiménez: "No tiene la experiencia para manejar la presión"

El director técnico del Fulham, Marco Silva, reventó al árbitro que que expulsó al futbolista mexicano, Raúl Jiménez. Y es que, durante el duelo que Fulham disputó contra Newcastle en la Premier League, Jiménez salió de la cancha porque realizó una criminal entrada contra Sean Longstaff del equipo rival.

"Hasta el minuto 21, en todos los momentos, el árbitro no nos pitó ni una sola falta. Para el Newcastle siempre fue un tiro libre. Éste es el mejor ejemplo de un árbitro que no tiene la experiencia para manejar la presión. Cualquier duda, cualquier falta, no la dio. Incluso el codazo en la cara de Raúl", externó para los micrófonos de BBC Sport.

Jiménez se excedió de fuerza y altura cuando intentó disputar el balón con el capitán del Newcastle. Ante esto, el DT recalcó que Jiménez perdió el impulso y por mucho, merecía una tarjeta amarilla. No roja.

"Saltó al reproductor pero no ves nada serio, algo malo con el otro jugado. Una amarilla está bien. El VAR está tratando de encontrar todos estos momentos para dar. ¿Para justificar su trabajo? No lo sé. Está claro que él (Jiménez) perdió el impulso. Debería haberlo hecho de otra manera. Pedir una tarjeta roja se siente realmente extraño. Fue una tarde extraña para el árbitro. Fui a hablar con él pero casi corre hacia el vestuario. Es a lo que nos enfrentamos ahora mismo", finalizó.

Lee también Raúl Jiménez fue expulsado por una criminal entrada al jugador de Newcastle

Era roja? Que opinan? Raúl Jiménez con una entrada muy fuerte en el partido contra el Newcastle pic.twitter.com/anH2iAeP7z — Lucho Picks (@LuchoPicks) December 16, 2023