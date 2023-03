Enrique Burak explota contra la Selección Mexicana: "Son unos mediocres"

En México, uno de los deportes que más apoyo recibe es el futbol y en opinión de varios especialistas poco recompensa, una situación que provocó una fuerte crítica por parte del comentarista de Enrique Burak, comentarista estelar de TUDN.

En compañía de Antonio de Valdés y Pepe Segarra, el periodista consideró 'mediocre' al Tricolor por en su actuación más reciente no poder ganar en la cancha de Estadio Azteca.

"Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol", comentó.

El experimentado narrador, agregó que es increíble que los futbolistas pidan más apoyo de los mexicanos, quienes en múltiples ocasiones gastan grandes cantidades para verlos.

"Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) 'pues es que vengan a apoyarnos'. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna".

Por último, Enrique Burak invitó a las estrellas de la Selección Mexicana a vivir con el sueldo de los atletas mexicanos, que tienes que hacer sacrificios para competir por el país.

"Quisiera que estos futbolistas se vieran en los zapatos de todos aquellos que están buscando una beca de 3 o 4 mil pesos de la CONADE, que están entre los mejores del mundo pero que no se las dan o que sus papás tienen que comprarles uniformes para representar a México en competencias internacionales", finalizó.