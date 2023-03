Scarlett Camberos agradece el apoyo que recibió en su paso por el América

Scarlett Camberos se fue del América Femenil, después de un problema de acoso y amenazas por el que se vio afectada a principios de este año.

Su deseo era seguir con las Águilas del América; sin embargo, la también delantera de la Selección Mexicana priorizó su seguridad y hoy rompió el silencio, en el momento que fue anunciada oficialmente por su nuevo equipo: el Angel City FC de Estados Unidos.

La futbolista se había convertido en una figura del cuadro azulcrema, pero la inseguridad del país y el poco apoyo recibido de parte de las autoridades y la propia Liga MX Femenil para resolver su problema, la orilló a dejar el futbol mexicano, al que le dedicó unas líneas en la misiva que publicó en redes sociales.

“A los fans del club América que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos en cancha la despedida que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo el cariño que siempre me demostraron”.

Camberos, quien utilizará el número 15 en su nuevo equipo, tratará de sanar completamente, de forma mental, sentimental y física, para poder contar su historia, todo lo que sufrió por tratar de superarla.