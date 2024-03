En una brutal pelea, ‘Rey’ Martínez defiende su campeonato mosca del CMB

El mexicano Julio César 'Rey' Martínez se impuso esta noche en la T-Mobile Arena por decisión mayoritaria al venezolano Angelino 'Huracán' Córdova, para conservar su campeonato peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con dos de las tarjetas (114-112) de los jueces a su favor y la otra con empate (114-114), el capitalino, quien terminó con el rostro ensangrentado, defendió por séptima ocasión su fajín en Las Vegas, Nevada.

Luego de la espectacular victoria de este sábado, ‘Rey’ Martínez dejó su récord en 21 triunfos, 15 por la vía rápida y tres derrotas. Un espectacular triunfo para el púgil perteneciente al Canelo Team.

Tras el primer campanazo, el sudamericano se fue al frente sediento de sangre azteca, conectó golpes importantes, pero el mexicano despertó en el tercer asalto y en dos ocasiones envió a la lona a Córdova.

La intensidad del combate no decayó, al contrario, fue en ascenso. A pesar de su nariz sangrante por los embates del campeón mexicano no retrocedió y se fajó ante un 'Rey' que castigó reiteradamente su rostro con ganchos de izquierda.

Julio César Martínez envió a la lona a Córdova. FOTO AP

Sangre en el rostro de ‘Rey’ Martínez

Angelino Córdova jamás aflojó en el encordado, ni las caídas o los constantes golpes de Julio César le quitaron el hambre de ir al frente.

En el octavo episodio, con un volado de izquierda abrió la ceja de un ‘Rey’ que comenzaba a mostrarse cansado. Dos episodios después, Córdova rompió la otra ceja de su rival, pero esta vez con un cabezazo.

Cierre de alarido. La sangre del mexicano y la cara hinchada del venezolano regalaron un cierre de alarido. Al final, ambos corrieron a su esquina, celebrando aún sin conocer las tarjetas finales… Al escuchar el nombre de Julio César, Angelino no lo podía creer y moviendo su dedo índice rechazó la decisión de los jueces.

"Los cabezazos no me dejaron ver, pero estoy muy contento. Quiero los cuatro cinturones de peso mosca y no voy a descansar hasta obtenerlos", dijo Martínez al final del combate.