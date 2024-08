Emma Navarro es semifinalista del Abierto GNP seguros; no piensa en las WTA Finals

Por segundo partido consecutivo, la estadounidense Emma Navarro tuvo que jugar tres sets para ganar, esta vez sobre la polaca Magdalena Frech (6-7, 6-0 y 6-2) en la cancha central del Estadio GNP Seguros.

Tal como pasó contra Camila Osorio, la número 13 del mundo sufrió el primer set. Esta vez le quebraron el primer saque y aunque logró recuperarse y por momentos tuvo la primera manga a su merced con un 5-2, una serie de errores la llevaron a perder por tie break.

Sin embargo, tal como adelantó en los días previos al torneo, para ganar en Monterrey debe mostrar su mejor versión y eso logró. El segundo set fue una paliza sin ceder un solo juego y así, la favorita del público se encaminó a una nueva victoria.

Navarro ganó de la mejor forma posible. Dio un golpe de autoridad con un ace para poner punto final al encuentro y ahora, se prepara para enfrentar a la ganadora del partido entre Elina Svitolina y Linda Noskova en lo que será su sexta semifinal esta temporada, la mejor en su carrera hasta ahora.

Como antecedente positivo, la última vez que jugó contra Magdalena Frech y la derrotó, Navarro terminó campeona de su único título WTA.

¡QUÉ FORMA DE CERRAR EL JUEGO! 🔥🎾 Emma Navarro avanza a las semifinales del Abierto GNP Seguros tras derrotar con este ace a Magdalena Frech pic.twitter.com/Wzp83jYPgp — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 23, 2024

Emma Navarro no piensa en las WTA Finals tras avanzar a las semifinales de Monterrey

Este jueves la segunda sembrada del Abierto GNP Seguros, Emma Navarro, derrotó a Magdalena Frech por 6-7, 6-0 y 6-2 para sellar su boleto a las semifinales del torneo de categoría 500 en la WTA. Sin embargo, hubo un logro paralelo que significaría un gran paso a una temporada de por sí histórica.

Con este nuevo triunfo, Navarro estaría dentro del top 8 del ranking mundial y sería suficiente para, de momento, tener su boleto a las WTA Finals en Riyadh a fin de año, donde las mejores ocho tenistas del mundo se enfrentan por la gloria.

No obstante, quien entró al torneo como 13 del mundo reconoció en conferencia de prensa que "no he pensado mucho sobre las Finals, me lo tomo partido a partido pero es genial que en este momento pueda clasiifcar. Es un honor poder terminar dentro del top 8".

Así mismo, hizo una autocrítica sobre su juego, ya que sus dos victorias fueron en tres sets tras entregar el primero.

"Me siento bien, los últimos partidos han sido súper difíciles. Definitivamente no he jugado mi mejor tenis pero he sido muy dura mentalmente y me gustaría estar jugando mejor" declaró a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes.