Ahora que la Regla de Menores está de vuelta en el futbol mexicano, es inevitable destacar lo hecho por el Pachuca. Mientras la mayoría de los clubes de la Liga MX deberán debutar “por obligación” a partir del Apertura 2024, los Tuzos ya alcanzaron la gloria con juveniles.

Luis Almada, hermano de Guillermo y técnico de la categoría Sub-23 de los hidalguenses, habló para EL UNIVERSAL Deportes sobre el modelo que llevan a cabo con los jóvenes en el cuadro albiazul.

“No siempre todos se preparan y no siempre todos maduran al mismo tiempo. A veces es difícil debutar a un chavo que no está preparado todavía. Por eso nosotros tenemos muchos jóvenes trabajando con la Sub-23 y otros trabajando con primera para que hagan ese proceso de maduración, que tengan duelos físicos, se comparen, vean y sientan que no es mentira que deben trabajar y seguir mejorando para poder competir en Primera División”, declaró el estratega uruguayo.

Según el menor de los Almada, las instituciones en el futbol mexicano deben creer más en los procesos y en la calidad de sus elementos en fuerzas básicas.

“Las instituciones deberían creer… y me parece que está sucediendo. Hay que volcarse a darle más continuidad a los jóvenes de México. Jamás quiero decir que nuestra palabra es absoluta, sólo es lo que creemos, pero sí consideramos que los jóvenes deben tener más espacios”, agregó el exauxiliar de Guillermo Almada con el primer equipo de los Tuzos.

Para Luis, actual campeón en la categoría Sub-20 con los Tuzos, el jugador mexicano tiene una maduración más lenta en comparación con el futbolista sudamericano, debido a la exportación temprana a otras partes del mundo.

“Creemos que el jugador mexicano tiene un proceso de maduración más lento que el sudamericano, pero nosotros tratamos de acelerarlo y hemos obtenido muy buena respuesta. No es fácil, pero los jóvenes lo han hecho de muy buena manera. Ha habido una gran aceptación”, aseveró.