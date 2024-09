El 'Perro' Bermúdez compartió una particular anécdota con AMLO: "Ya me tiene hasta el gorro"

Este viernes el histórico periodista Enrique Bermúdez, más conocido como el 'Perro', anunció su despedida de Televisa después de 47 años en la empresa, donde fue reconocido principalmente por su estilo particular de narración, con frases que quedaron grabadas en la memoria de cualquier amante al futbol.

De hecho, su estilo de narración lo llevó a los videojuegos, para que sea la voz del famoso videojuego FIFA. Por lo mismo, tuvo una particular anécdota con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

En dicha anécdota, el narrador mexicano confesó que AMLO le dijo en su cara "estar hasta el gorro" de escuchar su voz, por culpa de sus hijos.

"Ahí les va una anécdota que recuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estando en Radio Fórmula, me dijo 'ya me tiene hasta el gorro, siempre lo escucho en mi casa', le dije 'solo tengo un programa' y riéndose, me contestó 'mis hijos juegan al FIFA todo el día'" publicó en redes sociales Bermúdez.

