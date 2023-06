El noble gesto que tuvo Jaime Lozano con Memo Ochoa en plena conferencia

Nadie imaginaría que aquel jugador de los Pumas que metió un soberbio gol de tiro libre a Guillermo Ochoa en 2005 estaría casi dos décadas después, llenándolo de elogios y luchando juntos por ganar un título con la Selección Mexicana.

Jaime Lozano, exfutbolista “hecho en CU”, fue rival por mucho tiempo del arquero surgido del América; sin embargo, hoy es su capitán y líder dentro del Tricolor que comanda en la Copa Oro 2023, de manera interina.

El “Jimmy” ofreció su primera conferencia como técnico de la Selección Mexicana, previo a su debut ante Honduras, pero durante los cuestionamientos de la prensa, tuvo el detalle de elogiar públicamente al portero del Salernitana de Italia, con quien ya ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lee también Televisa “cepilla” al Kikin Fonseca y a Oswaldo Sánchez de las narraciones ¡Llega Ricardo La Volpe!

“Tenemos un portero con cinco Mundiales, que no es cosa fácil, tenemos a alguien que se despierta todos los días a dar lo mejor, un gran líder, un gran compañero, evidentemente un gran padre, un gran hijo y muchas cosas más, pero… Estoy muy orgulloso y te lo digo en serio, por lo que has hecho por tu carrera, porque me tocó verte en Italia…”, le expresó Lozano Espín al histórico guardameta.

Asimismo, el timonel tricolor confesó sentir molestia de ver como Francisco Guillermo es muy querido en otros países, mientras que en México recibe constantes críticas.

“Muchas veces eso es lo que genera un poquito de bronca, que quieran tanto a una persona en Italia y aquí pongamos tantas trabas a esto… Como que muchas veces dices ‘híjole, nos ha dado tanto que esperemos que…”, concluyó ‘Jimmy’.

Memo Ochoa regresó los elogios a Jaime Lozano

Uno de los temas que tanto se han debatido desde que se nombró a Jaime Lozano como el director técnico interino de la Selección Mexicana, es si el exfutbolista de los Pumas merece concluir el proceso al frente del Tricolor rumbo al Mundial 2026.

Lee también Guillermo Ochoa: Quiero llegar a mi sexto Mundial; me siento bien física y mentalmente

El tema para los federativos es una incógnita, aunque el respaldo de los futbolistas se ha presentado constantemente, dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos fue Guillermo Ochoa, quien regresó el cumplido destacando el trabajo del ‘Jimmy’.

“Jaime confía mucho en el futbolista mexicano, es un entrenador muy capaz, sabe transmitir muy bien su idea de juego y el jugador se siente identificado. Así es que ¿por qué no? Jaime es capaz de llevar a México al Mundial, él y su cuerpo técnico… Hay ejemplos a nivel mundial de esto y sabe cómo se trabaja en selecciones, sabe los tiempos, visorias, procesos; hay que ir paso a paso, pero no se le puede descartar”, enfatizó Memo.