El mensaje de Álvaro Fidalgo que ilusiona a la afición del América, previo al duelo contra Cruz Azul

Luego del empate a dos goles frente al Mazatlán FC en el Estadio Azteca, en el América reconocieron que su momento no es el mejor.

Hablar de crisis podría ser exagerado, pero una derrota frente a Cruz Azul el siguiente sábado podría encender las armas en el Nido.

Sin embargo, también tienen la confianza de volver a retomar el camino de la victoria en el Clásico Joven. Álvaro Fidalgo, jugador de las Águilas, ve el choque ante los celestes como una gran oportunidad para enderezar el rumbo.

“Es una obligación ganar, no estamos en nuestro mejor momento y el sábado viene un Clásico contra Cruz Azul y un clásico siempre hay que ganarlo, pero es verdad que no estamos en nuestro mejor momento y No hay mejor partido para demostrar que seguimos firmes en nuestras competiciones”, declaró el español.

¿Cuándo es el América vs Cruz Azul?

Las Águilas, que hilan don encuentros sin triunfo, reciben el sábado a Cruz Azul, en actividad de la Jornada 8 del torneo Clausura 2024.

Vibrante partido entre el actual campeón del futbol mexicano y el líder de la clasificación (19 puntos).