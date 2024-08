El Hijo del Santo asiste a terapia, antes de su retiro

A lo largo de 42 años en el escenario vibrante y vertiginoso de la lucha libre, El Hijo del Santo ha surcado entre la gloria y la adversidad, llevando consigo un legado tan grande como las arenas donde nacen las leyendas. Sin embargo, como en todo gran combate, siempre llega un último conteo de tres, un último castigo o una última llave.

Para el Heredero de Plata, cada vez está más cerca la última ocasión que aplicará la “de a caballo”, o en la que la saldrá del encordado —a toda velocidad— en un “tope suicida”. A la vuelta de la esquina está el momento en que tendrá que colgar la máscara.

“Son sentimientos encontrados... Entre tristeza, nostalgia, un poquito de emoción por lo que se viene pronto. No es fácil, porque es cerrar el ciclo de mi carrera luchística, pero también de mi vida personal. No ha sido fácil, pero lo he tratado de trabajar. Ya está tomada la decisión y no hay vuelta para atrás”, confesó el Enmascarado de Plata, quien —a partir del 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México— enfrentará una despedida cargada de sensaciones que chocan en su corazón.

Al comparar el inicio con la despedida, el heredero de la Leyenda de Plata afirma que la última es más difícil. “El debut es como nacer, naces a la vida, no sabes qué va a pasar, tienes todo el futuro por delante, pero en el momento de partir, pues... Ahorita estoy en ese proceso. Hay lágrimas, mucha nostalgia”, dijo el luchador técnico, quien describe que al entrar a su santuario personal, donde guarda trofeos y recuerdos de su padre, siente un nudo en la garganta al ver la historia que está por terminar.

“Lo he tenido que trabajar, inclusive con mi terapeuta, para entender que es un proceso, que todo principio tiene un fin y que es un duelo el que estoy viviendo. No precisamente porque se va a morir El Hijo del Santo, sino porque se muere algo que a mí me apasiona”, mencionó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

A pesar del dolor de dejar el ring, el hombre detrás de la máscara planea seguir ligado con el mundo del personaje plateado.

