El fuerte mensaje de André Jardine a su afición, previo al Clásico contra Chivas

Probablemente, la afición del América crea —en estos momentos— que su cuerpo técnico y jugadores no están para pedir; sin embargo, André Jardine les envió un contundente mensaje de cara al Clásico Nacional de mañana frente a las Chivas.

El técnico de las Águilas pidió a su fanaticada que no “abandonen el barco”, luego de este mal arranque que han tenido en el Apertura 2024, con apenas dos victorias y cuatro derrotas.

“Que nos apoyen [la afición]. Es muy fácil estar en las buenas, pero en las malas permaneces, porque así es el futbol. Para mí, el gusto de cuando te mantienes junto al equipo apoyando y este dé la vuelta, es más gratificante que cuando dejas de apoyar y luego ves al equipo dar la vuelta”, dijo, contundente, el estratega brasileño.

Para Jardine, la afición debe estar más en las malas que en las buenas. Sabe que el bicampeonato ya es historia en la institución capitalina y ahora la afición quiere hilar una estrella más.

“Yo ya fui aficionado. No me bajaba del barco pase lo que pase, sobre todo en los malos momentos, donde sentía que era más importante apoyar en el estadio... Cantaba como loco. Así me comportaba como aficionado”, recordó el técnico.

América llega en mal momento, sin figuras como Sebastián Cáceres, Diego Valdés e Igor Lichnovsky; sin embargo, para Jardine “en los clásicos no hay favoritos. En estos juegos todo empieza de cero”.

Lee también Chino Huerta sobre su posible fichaje con el Liverpool: Ya tenía la maleta lista