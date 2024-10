El boxeo mexicano vivió un sábado polémico ya que la pelea entre Omar Chávez y Misael ‘Chino’ Rodríguez no se realizó, pese a que ambos pugilistas se encontraban en la sede.

Omar Chávez señaló que el Chino Rodríguez fue el que no quiso subir a pelear sin entender sus razones, lo llamó miedoso.

Como respuesta Rodríguez publicó dos videos en su cuenta de Instagram donde manifiesta su postura.

“Disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez”, escribió el medallista olímpico en sus publicaciones.

Misael acusa a Omar Chávez de no cumplir con el peso estipulado para el combate.

“La señorita no se quería pesar Omar Chávez, y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared”, explicó en la publicación.

La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México era la encargada de dar validez a la función y estipuló que no debían pasarse más de cuatro kilos, Misael denunció que Chávez se pasó, por más que muestre videos donde exhiba otros datos.

“Para mí las reglas se respetan y se hacen valer, después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos, después sube otra, donde según está en peso cuando en realidad pesó más de 86 kilos, disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez”, apuntó el olímpico mexicano.

En los videos se ve a Misael Rodríguez platicar con Guillermo Brito, representante de la promotora Zanfer.

“A mí me dieron el reglamento y yo me apegué a eso, mi rival también lo tiene que hacer, si él no cumple con las reglas, la pelea no va”, recalcó el Chino Rodríguez.

