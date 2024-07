Eduardo Fentanes ve un proceso sin rumbo en la Selección Mexicana

Eduardo Fentanes, técnico del Necaxa, es uno de los pocos estrategas mexicanos sobrevivientes que tienen equipo en este Apertura 2024. Junto a Víctor Vucetich, José Manuel de la Torre e Ignacio Ambriz, son los tricolores que buscan sobresalir en este torneo de la Liga MX.

Sin embargo, más allá de sentirse afortunado, alza la voz. El timonel de los Rayos ve como un “tema desatendido” la falta de formación y oportunidades para los técnicos mexicanos”. Situación que se refleja con el tercer bomberazo de Javier Aguirre en la Selección Nacional.

“Está clarísima la carencia, pero si no los dejas consolidarse en tu mercado nacional, de dónde van a salir. Con la llegada de Javier se evidencia que no hay técnicos consolidados”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

En el mismo tenor, Fentanes lamentó que se haya cortado otro proceso en el Tricolor, esta vez el de Jaime Lozano, luego de su fracaso en la Copa América.

“Siempre los procesos a mediano y largo plazo van a ser más beneficiosos y más aún en Selección Nacional. Entonces me parece que es una triste decisión que vuelve a cortar un proceso… el de [Diego] Cocca se cortó, el de Jaime. Me parece que no está bien”, aseveró el entrenador de los Rayos del Necaxa.

Según el técnico de 47 años, no se ve una idea clara de lo que se busca en el cuadro tricolor, porque desde la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022, “pasas de perfiles totalmente distintos. Pasaste de un [Gerardo] Tata Martino, a un Cocca a un Jaime, ahora Javier; son perfiles diferentes. Me parece que no está muy claro el rumbo y proyecto que se quiere. Se tienen mini procesos desde el resultadismo inmediato”