Edson Álvarez da la cara tras la derrota ante a Honduras: "No estuvimos a la altura"

Edson Álvarez mostró su molestia al término del encuentro frente a Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, luego de la derrota en la Ida de los Cuartos de Final.

"Bastantes conclusiones. No voy a venir aquí a decir mentiras, yo creo que estoy como muchos mexicanos, muy decepcionados, muy tristes por el resultado. Simplemente no estuvimos a la altura, pero bueno, qué mejor que nos pase ahorita para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando", declaró el jugador del West Ham.

Álvarez, que terminó como capitán del Tricolor tras la salida temprana de Guillermo Ochoa, aseveró que el equipo catracho fue superior y ganó por mostrar más ganas de conseguir la victoria.

"No es un secreto que acá tenemos muchas cosas en contra, pero no vamos a buscar excusas, somos responsables de lo que hicimos y dejamos de hacer y yo creo que de pierde en gran medida por la actitud. Ellos nos ganaron con el simple hecho de querer más. Hay que darle la vuelta rápido", agregó.

Aunque aceptó que no generaron nada en El terreno de juego, el canterano del América confía en revertir la situación el próximo martes en el duelo de vuelta que se efectuará en el Estadio Azteca.

"Tenemos que buscar la manera de salir adelante. No podemos quedarnos en este bache, no podemos llenarnos la cabeza de telarañas, es parte del futbol. También hay que aplaudir lo que hicieron los chicos de Honduras porque con actitud sacaron el resultado. Nuestro juego fue nulo. Estoy aquí para dar la cara, aceptar que no estuvimos a la altura de lo que México merece, pero también conscientes de que quedan 90 minutos en México con nuestra gente", concluyó.

