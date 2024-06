Edson Álvarez confirma su baja de la Selección Mexicana con emotivo mensaje

La Selección Mexicana y Edson Álvarez confirmaron la baja del mediocampista del West Ham United, por lo que resta de la Copa América.

Mediante redes sociales, el equipo nacional dio a conocer la gravedad de la lesión que sufrió el capitán tricolor en el duelo contra Jamaica.

"Los estudios realizados a Edson Álvarez este día en L.A. arrojaron que nuestro capitán sufrió un desgarro parcial miofascial de músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso Izquierdo", informaron.

Asimismo, el surgido del América compartió la noticia con un emotivo mensaje en el que confirma que seguirá con la Selección Mexicana durante toda su participación para apoyarlos desde el interior.

"Me sentí con la responsabilidad y con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje. Desafortunadamente mi participación en Copa América llegó hasta aquí. Es un duro golpe para mí", comenzó el ex del Ajax.

"He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. También me servirá para continuar con mi rehabilitación", agregó el medio.