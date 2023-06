Duilio Davino: Diego Cocca tiene todo nuestro respaldo, pero tiene que ser evaluado

Las eliminatorias rumbo a distintas Copas del Mundo se convirtieron en un dolor de cabeza para la Selección Mexicana, esta vez las eludirá, al ser parte de los países anfitriones; sin embargo, esto no quita presión alguna a Diego Cocca, actual entrenador del combinado nacional.

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor, habló para EL UNIVERSAL Deportes y enfatizó que la responsabilidad y compromiso no cambian, aun sin eliminatorias.

“Hay muchos partidos y si es más o menos presión no lo sé, están la Nations League, Copa Oro, luego está la Copa América, viene después una Copa Oro ampliada, Confederaciones, siempre hay muchas cosas que hacer y en la Selección Mexicana siempre hay presión”, declaró el exfutbolista.

El verano que viene para el estratega argentino luce como una gran oportunidad para el Tricolor, pero también podría marcar el rumbo del proceso al Mundial de 2026.

La confianza está en la victoria, pero el análisis nunca faltará desde la cúpula. “Todos somos resultadistas, al final esto es una competencia y todos queremos ganar, pero no podría estar aquí sentado si no te dijera que Diego [Cocca] tiene todo el apoyo, pero también que será revisado continuamente. No estamos pensando en un mal escenario, pero siempre vamos a estar en revisión, esa es la única verdad”, explicó Duilio Davino.

