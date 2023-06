Andrés Lillini, locura y la nueva identidad de la Selección Mexicana

Andrés Lillini fue presentado como Director de Selecciones Juveniles y a su vez, presentó la estructura que habrá en los equipos inferiores de la Selección Mexicana: un grupo de locos con ganas de trascender vestidos de tricolor.

El extécnico de los Pumas, junto al director ejecutivo de seleccione nacionales, Rodrigo Ares de Parga, explicó sus nuevas funciones en la Federación Mexicana de Futbol y enfatizó sobre el sello que se quiere impregnar en las categorías juveniles.

“El perfil que busqué es que estén locos como yo, así es más fácil entenderse conmigo. No vine aquí buscando gente que a la primera opción se vayan a Primera División. Gente con experiencia en la formación" de futbolistas", declaró el argentino.

Dinamismo y convencidos de vestir la playera de la Selección Mexicana es lo que se busca desde la categoría Sub 15 y que se mantenga hasta la Sub 23 y ese sello llegué hasta el combinando mayor.

“Lo que buscamos es identidad, por lo que representa en la cancha. Todo lo que sucede en la cancha, que también representa a una selección, desde las Sub 15 hasta la Sub 23, necesitamos equipos dinámicos. El equipo tiene que ser dinámico, adaptarse no así en sistemas. No hay identidad de sistemas sino de buenos futbolistas”, explicó el exformador de Pumas y Morelia.

Andrés Lillini hizo un llamado a los equipos de la Liga MX y comentó que "no hay magia" que "pongan a jugar a los juveniles, ahí está el secreto".

"No elegimos un jugador de club porque queremos quedar bien con los clubes. La Liga MX es muy competitiva y los jugadores extranjeros que hay, tienen calidad alta. El jugador mexicano crece con eso, con esos extranjeros de mucha calidad, mi lema y que defiendo, es: A iguales condiciones, siempre poner al de la casa, porque cuando vienen a Selección Mexicana enseña talento", enfatizó.

🚨 Andrés Lillini revela a los directores técnicos que estarán en selecciones menores 🇲🇽 pic.twitter.com/8fynP8Uuer — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 31, 2023

Estructura de los Técnicos en Selecciones Juveniles