Diego Godín revela que estuvo cerca de ser jugador de América

La Liga MX se quedó cerca de tener a Diego Godín; el uruguayo reveló que estuvo en pláticas para fichar con el América.

"La verdad es que en enero de 2022 me llamaron y me estuvieron sondeando del América", dijo Godín en su visita a México.

El exzaguero del Atlético de Madrid recordó que "creo que en ese momento estaba (Santiago) Solari, pero por temas de tiempo, que había razones burocráticas, no se dio".

Diego detalló que las negociaciones se alargaron y lo que menos tenía era tiempo para definir su futuro en las canchas, por ello no se cerró la contratación con América.

"Yo tenía que firmar rápidamente con un equipo, se venía una fecha de eliminatoria para el Mundial y ahí se cortaron las negociaciones”, comentó el embajador de La Liga.

Aunque las Águilas no fueron el único equipo de la Liga MX que mostraron interés por ficharlo, hubo más de un equipo mexicano que habló con Diego Godín, pero no contó de quiénes se trataba.

"En otro momento, cuando estaba en Europa, me sondearon otros equipos, pero yo estaba en otra situación, así que no se dio, lamentablemente no se dio", finalizó la figura 'Colchonera'.