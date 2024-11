David Faitelson se disculpó con Julio César Chávez y sus hijos tras "polémica boxística"

Hace poco más de un mes, el boxeo mexicano tuvo una noche de escándalo por la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez, presuntamente por problemas relacionados al aumento de peso del hijo de Julio César Chávez. Dicha polémica fue comentada por David Faitelson, quien arremetió contra la familia del gran campeón, aunque hoy hizo pública su disculpa.

"Estimado Julio César Chávez: Robert García asegura que existía un peso pactado tras el pesaje. Dice que Omar Chávez no cumplió con esa cláusula o acuerdo y que, según él, era peligroso exponer a Misael Rodríguez. Nadie juzga a tus hijos por su pasado, pero ya viene siendo tiempo de que se hagan responsables de sus vidas y acciones. Deja ya que tus hijos sean responsables e independientes, porqué el día en que no estés tú, ellos tendrán que tomar sus decisiones" fueron algunos de los mensajes publicados en redes sociales por el conductor de Televisa, que intercambió ataques con Julio César.

"David me extraña mucho de ti que siempre chingas con las clausulas de re hidratación. Omar dio 168 libras como era el peso establecido y ellos argumentan que peso 90 kilos después del pesaje sin fundamentos. Así que con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ¿ahora resulta que un boxeador tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado, eso no se vale y no lo permitiré" respondió en aquel entonces Chávez.

Este viernes, Faitelson volvió a hablar del tema pero pidiendo disculpas públicas a Julio César, a sus hijos y a su esposa.

"Quiero mandarle un abrazo al gran Julio César Chávez… Hace algunas semanas, en medio de una polémica boxística, yo me equivoqué de forma rotunda afirmando, palabras más, palabras menos, que él no era mi amigo. Estoy completamente arrepentido de haber dicho eso. Es una mentira. Julio siempre ha estado ahí durante una relación de más de 35 años, donde siempre me ha mostrado su cariño y apoyo. Él es un buen hombre. Me disculpo (como lo hice ya personalmente) con él, con Miriam, su mujer y también con sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez" fue el mensaje de David.

