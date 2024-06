David Faitelson revienta a Marc Crosas: “Eres un mediocre con una miserable actitud”

La Selección Mexicana debutó con el pie derecho su participación en la Copa América 2024 al derrotar por la mínima (1-0) a su similar de Jamaica.

La escuadra de Jaime Lozano sufrió, pero logró quedase con la victoria y los tres puntos, por lo que ahora peleará para quedarse con la cima del Grupo B en la siguiente jornada ante Venezuela.

Al concretarse la victoria del Tricolor, el analista de TUDN, Marc Crosas, no dudó en burlarse de su compañero, David Faitelson por un comentario que lanzó durante la transmisión.

Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, @DavidFaitelson_. ¿Pero a los mexicanos? — Marc Crosas (@marccrosas) June 23, 2024

El periodista deportivo decidió no quedarse callado y explotó fuertemente contra el exfutbolista español a través de redes sociales.

“Crosas: me da mucho gusto que estes muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX…”, sentenció.

El catalán volvió a dedicarle un irónico mensaje al exmiembro de ESPN y le recriminó que no aporta “absolutamente nada más que hate” porque no tiene idea de lo que opina.

David Faitelson prefirió no continuar con la discusión para no volver tendencia a Marc Crosas, pero no dejó pasar la oportunidad de atacarlo nuevamente.

“Sí, tú también demuestras que eres un gran “compañero”, pero bueno, paremos ahí. No te voy a hacer “trending topic”. Tu miserable actitud comprueba lo que eres: ¡un mediocre!”, explotó.

Sí, tú también demuestras que eres un gran “compañero”, pero bueno, paremos ahí. No te voy a hacer “trending topic”. Tú miserable actitud comprueba lo que eres: ¡un mediocre! — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 23, 2024