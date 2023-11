David Faitelson acusa "lista negra" en la Federación Mexicana de Futbol

David Faitelson, nuevo integrante de TUDN, asegura que desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le negaron a él y a su hoy compañero, André Marín, una entrevista con Julián Quiñones.

El reconocido periodista reveló en el programa Tercer Grado Deportivo, que desde la FMF le negaron una charla con el delantero del América, recién llegó a Televisa, su nueva casa.

"Asegura (Alejandro) de la Rosa que no hay ningún veto, no hay ninguna lista negra... Sí la hay. La semana pasada Christian Martinoli, colega nuestro, acusó a Televisa de que le habían negado a Jaime Lozano, la realidad fue que fue la Federación Mexicana de Futbol", dijo el ex de ESPN.

Lee también Tuca Ferretti interrumpe a Hugo Sánchez y explota contra la Selección Mexicana

"Estoy contratando a David Faitelson, André Marín y estoy promocionándolos para que los vea la gente y le dicen a la Federación que nos mandarán a hacer una entrevista con Julián Quiñones y la respuesta fue: a esos dos no los queremos ver", agregó el polémico periodista.

Faitelson, tanto en redes sociales como en Televisa, se ha mantenido crítico hacia la Federación Mexicana de Futbol, aunque sigue recibiendo muchas críticas por su cambio de televisora.

Lee también Santiago Giménez se sincera: Nos faltó humildad en Honduras

FMF le niega a Faitelson entrevista con Quiñones 🗣️ "A esos dos no los queremos ni ver" Ojito a todo lo que soltaron Faitelson y Alex de la Rosa 🤯😱 Posted by TUDN USA on Monday, November 20, 2023