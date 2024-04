Una vez más el intercambio de mensajes entre David Benavidez y el Canelo Álvarez dan de qué hablar.

En esta ocasión Benavidez arremetió contra el campeón indiscutido de los supermedianos en presunto estado de ebriedad.

“A mí no me sorprende porque él es un sacatón”, declaró a ESNEWS al ser cuestionado sobre la millonaria cantidad que pide Saúl para aceptar una pelea contra ‘Red Flag’.

Ante esto David ofreció una disculpa por aparecer en televisión en estado de ebriedad, no por sus palabras al mexicano.

“Quiero disculparme con todos mis fanáticos y con la gente que me vio la otra noche borracho, tomé demasiados tragos y me comporté como un bobo, no volverá a suceder de nuevo”, afirmó Benavidez en sus redes sociales.

David era uno de los nombres señalados como posible rival de Saúl para la pelea del próximo 4 de mayo, donde expondrá sus títulos supermedianos ante Jaime Munguía.

