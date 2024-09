Danna Paola revela que tuvo una relación con Neymar cuando estaba en el PSG

Los noviazgos entre cantantes y futbolistas es común en el medio, aunque ambos tratan de ocultarlo para evitar la constante presencia de medios, Danna Paola guardó bien el secreto de su relación con Neymar.

La también actriz mexicana estuvo como invitada en el programa La Revuelta de TVE donde el conductor David Broncano la cuestionó del tema.

Danna Paola primero confesó que no tiene un gusto por el futbol, pese a que su pareja actual quien es aficionado del Real Madrid.

“Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, la verdad, pero no me gusta mucho, no, no es jugador, bueno, juega siempre con la del Madrid”, indicó.

¿Cómo surge la relación de Danna Paola y Neymar?

El conductor no se conformó con esa respuesta, parecía que conocía más del tema amoroso de Danna Paola hasta que logró que hablara de Neymar.

“Ya he estado con futbolistas, no voy a decir, hagan su búsqueda, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho”, expresó la cantante.

Danna añadió que en lo personal ha “tenido experiencias, la verdad es que todas son muy buenas, pero no, no para nada serio. La profesión pues es demasiado demandante y la mía también, entonces pues no compaginamos”.

Dentro de la dinámica el conductor señaló la imagen de Neymar y fue ahí cuando Danna Paola reveló que tuvo una relación con el brasileño, aunque especificó “no fue mi novio, sí nos conocimos”.

La cantante precisó que todo ocurrió cuando Neymar jugaba en Francia “en el París”.

