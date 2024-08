Danielle Collins espera que el físico le dé para competir

Monterrey.— La última vez que Danielle Collins jugó en esta ciudad fue hace seis años. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Aquella ocasión, era la tenista número 34 del mundo y no estaba ni siquiera dentro de las primeras ocho sembradas en el Abierto de Monterrey. Este año, llega como la gran favorita a llevarse la corona y ganar el quinto título en su carrera.

En 2018, la estadounidense cayó en cuartos de final frente a la rumana Ana Bogdan, por 2-6 y 4-6. Ahora está por encima de la joven Emma Navarro y la excampeona en Monterrey, Elina Svitolina.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, habló sobre su condición física después de retirarse de los Juegos Olímpicos París 2024 por lesión y reveló lo importante que sería para ella conquistar la Sultana del Norte.

“En los Olímpicos pasaron muchas cosas físicamente conmigo, con el golpe de calor y la lesión abdominal. Me tomé 10 días para descansar, curarme y todo va bien. He practicado sin dolor, he hecho mis ejercicios de rehabilitación, así que cruzo los dedos por un buen torneo desde lo físico”, confesó.

Además, se rindió ante el recibimiento de la gente y la entrega que tiene el público mexicano por el deporte blanco.

