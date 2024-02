Los Dallas Cowboys de la NFL son la franquicia deportiva más valiosa del mundo con un valor de mercado de 9.2 millones de dólares, según Sportico, plataforma digital especializada en análisis de la industria del deporte.

Los datos por Sportico fueron de los recientes 12 meses, en los que los Cowboys registraron ingresos de 1.050 millones de dólares.

Los Dallas Cowboys fueron fundados en 1960. A lo largo de su historia han ganado cinco Super Bowls, que los ubican como el segundo equipo más ganador de la NFL, junto con los San Francisco 49ers.

El equipo de la estrella solitaria pertenece al multimillonario Jerry Jones, quien adquirió la franquicia en 1989 a cambio de 150 millones de dólares.

Los Cowboys son la cabeza de lanza de la NFL entre las 100 franquicias deportivas más valiosas a nivel mundial.

Ceedee Lamb festejando un TD con Dallas / FOTO: Instagram @dallascowboys

¿Cuáles son las 10 franquicias deportivas con mayor valor?

En el reporte de esta plataforma digital dentro de los 10 equipos con mayor valor de mercado seis pertenecen a equipos de la NFL.

Luego de Dallas, que aparece como número uno, del seis al 10 están New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets.

El 'top' 10 lo complementan del segundo al cuarto puesto los Golden State Warriors, New York Knicks y Los Angeles Lakers de la National Basketball Association (NBA); y los New York Yankees, de la Major League Baseball (MLB).

Dentro del listado de las 100 franquicias más valiosas, los 32 equipos de la NFL aparecen entre el lugar uno y 53; los Cincinnati Bengals ocupan la quincuagésima tercera posición con un valor de 4.000 millones de dólares.

Para este éxito son fundamentales los acuerdos comerciales que la NFL tiene con cadenas como ESPN, NBC, CBS, Fox, y sistemas de 'streaming' como Amazon y YouTube, con un valor acumulado de 125.000 millones de dólares.

Además de los 32 equipos de la NFL, el listado de las 100 franquicias deportivas más valiosas lo completan los 30 quintetos de la NBA, 17 equipos de la MLB, siete conjuntos de la National Hockey League (NHL), tres de la Fórmula 1.

Junto a 11 equipos de futbol, el Manchester United, decimotercero, es el mejor ubicado de los seis de la Premier League inglesa; dos de la liga española, Real Madrid, lugar 19, y Barcelona, 23; Bayern Munich de la Bundesliga alemana ocupa el escalón 34; París Saint-Germain francés, está en el 60, y la Juventus de la Serie A italiana, está en el 98.