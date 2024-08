Cuando Sven-Göran Eriksson “retiró” a Cuauhtémoc Blanco de la Selección Mexicana

El 10 de septiembre del 2008, los diarios deportivos circulación nacional anunciaban de forma sorpresiva: “ Cuauhtémoc Blanco se retira de la Selección Mexicana ”.

A todos sorprendió. Nadie se lo creía. Cuauhtémoc, a sus 36 años, todavía tenía física y calidad para competir de cara al Mundial de Sudáfrica 2010.

El Tricolor jugaba un partido amistoso contra Canadá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bajo el mando de Sven-Göran Eriksson y el equipo capitaneado por Rafa Márquez portaba una manta dándole las gracias al entonces jugador del América, por todo lo que le había dado al Tricolor.

Pasaba el tiempo y Cuauhtémoc no entraba al campo del Víctor Manuel Reyna. Ya en la agonía del partido, con el marcador definido (2-1 a favor del Tricolor) Blanco entró a la cancha y Márquez en señal de respeto le puso el gafete de capitán.

A los pocos minutos se silbó el final del juego y se acabó… Cuauhtémoc se había ido de la Selección.

Pero ese juego no fue el final de la historia de Blanco con el Tricolor. A los pocos meses Eriksson fue despedido de la Selección Mexicana. El sueco no dio resultados, puso al equipo nacional al borde de la no clasificación al Mundial sudafricano.

Llegó Javier Aguirre para rescatar por segunda vez a México y a los pocos partidos… Cuauhtémoc volvió, y fue clave para ganar el boleto a la Copa del Mundo y hasta anotó su tercer gol en Sudáfrica…

¿Por qué se retiró Cuauhtémoc Blanco de la Selección Mexicana?

Tiempo después, se supo la realidad de por qué Cuauhtémoc Blanco se retiró de la Selección Mexicana en ese 2008.

Resulta que en la concentración para esa Fecha FIFA, realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, Eriksson le dio un día libre a los jugadores, con la condición que llegaran a cenar al CAR cerca de las 8 de la noche…

Todos llegaron, menos uno: Cuauhtémoc Blanco.

El atacante llegó hasta el otro día, y no en las mejores condiciones posibles, y el europeo, a pesar de que el equipo abogó por él, decidió expulsarlo de concentración. Al final, lo más que se pudo hacer fue que se anunciara ese retiro del equipo nacional, un retiro forzado que terminaría unos meses después.