Recuperar el liderato es el objetivo inmediato, pero en Cruz Azul hay algo que pesa más: volver a su mejor versión. Nicolás Larcamón tiene claro que la prioridad pasa por retomar la racha ganadora. La victoria sobre Rayados, en Concacaf, elevó la confianza, pero no cambia la exigencia interna.

Mazatlán aparece como el siguiente obstáculo. El equipo del puerto vive una etapa complicada, pero recibe a La Máquina con la ilusión de firmar un triunfo que quede en su gira del adiós.

Las bajas obligan a mover piezas. Rodolfo Rotondi queda fuera por lesión, mientras Kevin Mier podría volver a la convocatoria. El colombiano apunta a tener minutos o, al menos, ir a la banca, luego de los errores recientes de Andrés Gudiño contra Pumas y Rayados.

En defensa también hay ausencia sensible. Willer Ditta no estará disponible, por acumulación de tarjetas. El cafetero llegó a cinco amarillas y deja un hueco en la zaga, lo que obliga a Larcamón a ajustar su once titular.

El cuerpo técnico analiza rotaciones para mantener ritmo en todo el plantel y evitar desgaste en una etapa clave del torneo.

Previo al partido, Larcamón no ocultó su molestia por la carga de partidos consecutivos: “Es tremendamente exigente por lo apretado que nos pusieron el calendario. Entrando en una Fecha FIFA y a sabiendas de que somos participantes en la Concachampions, creo que se podría haber tenido más criterio para programar ese partido [contra Mazatlán] un viernes; no hay ni 72 horas entre este partido y el siguiente”.

En el historial reciente entre ambos, Cruz Azul tiene la ventaja. De los últimos cinco enfrentamientos, La Máquina suma par de victorias y tres empates, sin derrotas. El último triunfo de los Cañoneros en casa se remonta al Clausura 2023, cuando se impusieron 3-2, un resultado que hoy luce lejano. Quitarle a Chivas la cima será el gran objetivo.

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