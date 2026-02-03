Concachampions: San Diego FC vs Pumas EN VIVO - Primera Ronda

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 continúa este martes con el choque entre San Diego FC y Pumas UNAM, un enfrentamiento que marca el debut continental de la joven franquicia californiana y el inicio de un nuevo intento auriazul por recuperar protagonismo internacional.

San Diego llega a este compromiso con la energía de un club que apenas comienza su historia. Tras clasificarse como líder de la Conferencia Oeste en su temporada debut en MLS, el equipo dirigido por Mikey Varas afronta su primer partido oficial del año.

Del lado mexicano, Pumas aterriza en California en uno de sus mejores momentos del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez ha mostrado orden, eficacia y contundencia, llegando a este duelo invicto y motivado tras una goleada 4-0 sobre Santos Laguna, impulsada por un doblete de Jordan Carrillo y una actuación sólida del experimentado Keylor Navas.

