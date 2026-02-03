Más Información

Resultado: Ramón Juárez rescata al América con gol en la recta final ante Olimpia

Resultado: Ramón Juárez rescata al América con gol en la recta final ante Olimpia

Concachampions: San Diego FC vs Pumas EN VIVO - Primera Ronda

Concachampions: San Diego FC vs Pumas EN VIVO - Primera Ronda

Larcamón pide seriedad ante Vancouver FC; Charly Rodríguez respalda a Jorge Sánchez

Larcamón pide seriedad ante Vancouver FC; Charly Rodríguez respalda a Jorge Sánchez

Resultado: Tigres debuta con frío empate 0–0 ante Forge FC en Canadá

Resultado: Tigres debuta con frío empate 0–0 ante Forge FC en Canadá

Concachampions: Olimpia vs América EN VIVO - Primera Ronda

Concachampions: Olimpia vs América EN VIVO - Primera Ronda

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 continúa este martes con el choque entre San Diego FC y Pumas UNAM, un enfrentamiento que marca el debut continental de la joven franquicia californiana y el inicio de un nuevo intento auriazul por recuperar protagonismo internacional.

San Diego llega a este compromiso con la energía de un club que apenas comienza su historia. Tras clasificarse como líder de la Conferencia Oeste en su temporada debut en MLS, el equipo dirigido por Mikey Varas afronta su primer partido oficial del año.

Lee también

Del lado mexicano, Pumas aterriza en California en uno de sus mejores momentos del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez ha mostrado orden, eficacia y contundencia, llegando a este duelo invicto y motivado tras una goleada 4-0 sobre Santos Laguna, impulsada por un doblete de Jordan Carrillo y una actuación sólida del experimentado Keylor Navas.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Google News

Noticias según tus intereses