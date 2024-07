Con este mensaje, Duilio Davino respalda a Jaime Lozano en Selección Mexicana hasta el Mundial 2026

Las primeras intenciones tras el fracaso en la Copa América 2024 es la de respaldar a Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana; sin embargo, aún quedan análisis finales para tomar una decisión.

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles, ratificó al Jimmy como el estratega que guíe a México en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica, pero la realidad es que ni el puesto del directivo está seguro por ahora.

“Quería salir junto a Jimmy en conferencia, pero por reglamento no pudimos… Sólo para decirles que estamos juntos, él tiene el apoyo de todos y el proyecto continúa hasta el Mundial 2026 como lo habíamos dicho antes”, declaró en el State Farme Stadium.

Davino destaca cosas positivas durante la gestión de Jaime Lozano, misma que tiene más golpes que glorias, pero considera puntos suficientes para pensar en una continuidad del Jimmy como estratega tricolor.

“Si bien, el proyecto de calificar no se cumplió, se cumplieron otros como el de los jóvenes que no habían podido participar lo hicieron, que el equipo luchó, fue al frente, corrió más que los rivales, tuvo buena actitud y hay que construir a partir de eso y no de cero”, explicó.

“Con lo positivo que hemos tenido se puede construir. Estoy muy triste, como mexicano me duele que la Selección no triunfe y estando en el proyecto mucho más”, concluyó el exjugador mexicano.

🚨 Duilio Davino respalda a Jaime Lozano tras la eliminación de la Selección Mexicana en Copa América 🚨 pic.twitter.com/TVank71lwF — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 1, 2024