Jaime Lozano habló sobre su continuidad: Haré un informe y la decisión de seguir no es mía

La Selección Mexicana volvió a fracasar en un torneo continental. Esta vez en la Copa América Estados Unidos 2024. Duró golpe al proyecto de Jaime Lozano.

El futuro del técnico de la Selección Mexicana pende de un hilo y aunque se siente seguro de seguir al frente del Tricolor, sabe que la decisión no depende de él.

“Evidentemente se genera malestar y dudas, no importa quien esté, eso lo hemos vivido, yo que estoy en México, lo he visto siempre. Los jugadores creyeron hasta el final y es por algo, no es fácil este compromiso durante siete semanas", comenzo Jaime en conferencia de prensa

"Haré un informe. La decisión no es mía, la tendrán Duilio (Davino), Juan Carlos (Rodríguez) e Ivar (Sisniega)... queríamos salir, ser protagonistas y nos hemos quedado en la orillita”, agregó el timonel del Tricolor.

La realidad de México podría ser preocupante luego del empate sin goles contra Ecuador, que significó la eliminación del combinado nacional; sin embargo, el Jimmy cree en esta generación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

“Hoy, lo decía Edson, enfrentamos a equipos de talla mundial, es un equipo fuerte, ellos vinieron por dos resultados, salieron con esa ventaja, todo el partido lo quisimos ganar, vimos jugadores que no siempre han sido titulares, me dejaron un grato sabor de boca, necesitamos mejorar", aseveró Lozano.

"No nos alcanzó, estos jugadores, a dos años, pueden generar esa competencia importante, estamos con esta posibilidad; hay gente que no vino y que va a pelear por estar aquí”, concluyó el timonel del cuadro nacional.