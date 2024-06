Citlalli Ortiz, la boxeadora olímpica que sueña con una medalla para México

La boxeadora Citlalli Ortiz sumó hace una semana su nombre a la lista de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, un sueño cumplido para ella y su familia que, ante varias adversidades, cuentan los minutos para su debut en tierras francesas.

La pugilista, quien nació en California, Estados Unidos, compartió en plática con EL UNIVERSAL Deportes su ilusión y orgullo por representar a México, luego de ser rechazada por el equipo de las barras y las estrellas en 2018. “Nací en California, soy mexicanaestadounidense y tuve la oportunidad de formar parte del equipo de Estados Unidos, pero por un problema interno decidí representar con orgullo a México, un país en el que el boxeo es un deporte importante", dijo.

Ortiz recalcó que la decisión de ahora portar los colores de México se debió a querer poner en alto el nombre del país de sus padres, lo que con el tiempo le permitió ganarse el respeto y reconocimiento de los representantes estadounidenses. “Recuerdo haber tomado la decisión con mi familia y entrenador. Sabíamos que en México mi trabajo se podría apreciar más. Llegué y me empezó a ir muy bien, jamás me arrepentiré de la decisión, estoy muy contenta de cargar la bandera que vio nacer a mis padres y abuelos. Trabajo siempre duro para llevarla a lo más alto, me he cruzado en competencias con gente de Estados Unidos y ahora me he ganado su respeto y felicitaciones”, añadió.

Bellatrix, como es conocida arriba del cuadrilátero, y quien quedó entre las cuatro mejores mujeres dentro de la categoría de 76 kilogramos en el clasificatorio de Tailandia, reiteró su anhelo de entregarle una medalla olímpica a México. “El sueño no termina con la calificación, vamos a ir y buscar una medalla para México. Sé que tengo que ir al frente con inteligencia y quiero seguir avanzando para ser una de las mejores al nivel mundial”.