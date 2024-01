Christian Martinoli detecta un problema en Chivas: “Es más desma… entre puro mexicano”

Alexis Vega es nuevo jugador de Toluca, llega procedente de Chivas, equipo donde se caracterizó por las indisciplinas que, por aportes futbolísticos, al respecto el periodista de TV Azteca Christian Martinoli dio un análisis del club.

“Creo que Guadalajara como club tiene un problema, no sé si de la política misma que tanto se defiende de que es más desmadre entre de puro mexicano”, señaló en un video con David Medrano.

Martinoli piensa que “a diferencia que haya algunos extranjeros donde igual el mexicano con tal de ganarle al extranjero dentro de la interna de un club no se distrae tanto afuera”.

Aunque el comentarista de Azteca Deportes recalcó que no es una situación que sólo pase en Guadalajara.

“No quiero decir que el desmadre de un futbolista no suceda en otros clubes, pero como públicamente sale en Guadalajara es bien difícil que exista, si acaso a Cruz Azul le llegó a pasar”, agregó.

Incluso recordó la situación de Yeferson Soteldo en Tigres y cómo actuaron contra el jugador.

“Me acuerdo que Soteldo en Tigres un día anduvo de desmadre y la misma gente lo exhibió cabrón y en Tigres no lo perdonaron”, indicó.

La indisciplina más reciente de Alexis Vega con Chivas fue en Toluca y aunque la directiva lo separó del equipo no pudo poner fin a su relación por temas legales.

“Acá en Guadalajara todo es permisivo, como que si te voy a castigar, pero me doy cuenta que me vas a echar abogados y ya no te voy a castigar y pasa constantemente. Ya no sé si sea la indisciplina neta del futbolista mexicano entre mexicanos”, señaló Martinoli.

