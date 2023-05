Chivas ya tiene listos sus festejos, si logra coronarse esta noche en la Liga MX

La dirigencia del Guadalajara tiene todos los permisos que se requieren para realizar un festejo en La Minerva, porque sean o no campeones, irán al emblemático lugar para darle gracias a su gente por el apoyo, la paciencia mostrara en este nuevo proyecto con Veljko Paunovic como técnico y Fernando Hierro, como director deportivo.

El escenario que se utilizará de acuerdo a información que pudo obtener EL UNIVERSAL Deportes, será de las mismas dimensiones cuando ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf, bajo la dirección técnica del segundo mejor entrenador que ha tenido el Guadalajara en su historia, Matías Almeyda.

A ese escenario bastante grande que montarán desde ese domingo temprano, se agregan estructuras laterales para pantallas, ya que serán tres, una central bastante grande y dos laterales de 6x4 metros. También el escenario tiene un juego de luces de última generación.

También se colocarán dos islas en puntos estratégicos con pantalla gigante y sonido, para que todos tengan la oportunidad de no perderse nada de lo que ocurra en el escenario. Una de estas estará frente al escenario, el cual estará colocado a un costado de reconocido restaurante.

Otra pantalla se pondrá a un lado de una agencia de autos y en ambos casos, estarán apuntando para Los arcos. Sea cual sea el resultado, estarán en el estrado agradeciendo, el presidente Amaury Vergara, el consejo del club, así como Hierro, cuerpo técnico y jugadores.

SIN TRANSMISIÓN EN LA MINERVA

Cuando se dieron los permisos para los festejos, le solicitaron a Amaury Vergara y familia un favor, que en La Minerva no se transmitiera el partido en las pantallas que se colocarán, porque ellos pondrán otras en diferentes puntos estratégicos y que la celebración no se exceda más allá de la una y media de la mañana, porque a las seis necesitan la vialidad libre para no ocasionarle a los ciudadanos ningún problema de circulación.

Estos son los puntos donde la gente podrá observar el partido en pantallas gigantes:

Guadalajara, en la Plaza de Armas

Zapopan: