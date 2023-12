Chivas: JJ Macías está molesto por la final América-Tigres

Una vez que se dio su regreso oficial con Chivas, el delantero José Juan Macías, promete que en el Clausura 2024, las cosas van a cambiar porque con sus goles, colaborará para conseguir la ansiada estrella 13.

Encontramos a 'JJ' Macías en su restaurante Alma Jalisco, donde se dio tiempo de hablar con EL UNIVERSAL y admitió que tiene un sabor amargo por la final que se disputará desde esta noche, entre el América y los Tigres.

“Obviamente, claro que me duele, no nos queda más que entrenar y nosotros llegar a la final el torneo entrante. Estoy de regreso, y me duele que Chivas no esté en la final, pero vamos a trabajar para estar en la siguiente”.

Macías al momento de platicar de sus sueños para el próximo semestre, hacía el recorrido en su restaurante Alma Jalisco, el cual le nació estando en rehabilitación y que será un atractivo para los turistas que lleguen a la Perla Tapatía, ya que está situado en el centro de Guadalajara.

Macías también le mandó un mensaje al técnico de la Selección de México, Jaime Lozano, “porque también extraño jugar para mi país y estoy de regreso, para meter muchos goles”.

