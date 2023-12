En Tigres hay ilusión por el bicampeonato y que mejor que hacerlo con equipos como Chivas y América

Ganar su quinto título de la Liga MX, lo ilusiona, lo motiva y le genera un sentimiento extra para salir al terreno de juego y dejar el alma. Guido Pizarro tiene la posibilidad de levantar otro campeonato y qué mejor que hacerlo contra el América.

Desde que llegó al equipo universitario, se ha encargado de ganarlo todo, cosa que ya cumplió, pero este 2023 será diferente. Conseguir el bicampeonato ante Chivas y América en un año, convertiría a Tigres como el único equipo en conseguirlo, eso lo sabe muy bien Guido quien se siente ilusionado.

“La máxima ilusión es seguir logrando cosas con la institución y tenemos la posibilidad de lograr un bicampeonato, eso nos da mucha ilusión. Seguir de esta manera, logrando cosas, que los chicos (los más jóvenes del plantel) obtengan títulos, experiencia. Esa es la ilusión”, expresó en el Día de medios.

La rápida adaptación con Roberta Dante Siboldi, se dio a la conexión que hubo entre cuerpo técnico y los jugadores, quienes confiaron que este proyecto podría dar muy buenos resultados para este Clausura y Apertura 2023.

“Desde el primer momento quedó demostrada la conexión que hubo con sus ideas y cuerpo técnico. Él se ha encontrado a un equipo que siempre busca algo más. Creo que con eso las cosas se dieron fáciles. Durante el torneo hubo momentos que se tuvieron que ajustar ciertas cosas, pero siempre pensando en el equipo por encima de todo”

Gorriarán confiesa que ya habló con Juan Brunetta

El mediocampista de los Tigres, Fernando Gorriarán, aseguró que ya habló con Juan Brunetta y le transmitió su felicidad por pertenecer a un equipo ganador y una institución que entiende, apoya y confía en el jugador.

“La verdad no estamos enterados si es oficial o no. Yo he hablado con él. Me pone feliz por él si se da la oportunidad, sé lo que es la institución y se lo transmití. Si le toca venir, bienvenido sea, es un jugador de gran calidad, y el año que viene tenemos torneos muy importantes”, indicó en zona mixta del Día de medios.

Por otro lado, Gorriarán al igual que Diego Lainez, asevera que ser jugador de los felinos fue la mejor decisión que pudo tomar en su carrera deportiva.

“Sí, lo he dicho. Llegar a Tigres fue la mejor decisión que tomé. La felicidad que hoy siento, no se paga con nada. Jugar la cuarta final, porque ya jugamos tres en el semestre. La cuarta es algo muy lindo”.