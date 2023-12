Chivas aspira al campeonato, pero sin promesas

En su presentación como técnico del Guadalajara, Fernando Gado fue muy prudente, al igual que su director deportivo Fernando Hierro, no se prometió el campeonato porque en Chivas actualmente no hay ningún tipo de populismo, solamente se piensa en trabajo con metas a alcanzar y nada más.

Gago reconoció que la negociación para llegar al Rebaño fue sencilla, no lo tuvo que pensar, rápido se entendió con el director deportivo, porque él también compartió sus aspiraciones y coincidieron que buscan lo mismo, regresar al Guadalajara al protagonismo, debutando jóvenes, jugando vertical para provocar que la afición se meta más con sus jugadores, porque habrá identidad en todos los aspectos.

"Hablar de resultados creo que sería algo que no sería lógico de mi parte decirlo o pensarlo. Lo que vamos a pensar es en ir partido a partido. Vamos a pensar de que vamos a tratar de pelear el campeonato, de competir hasta el último día que tengamos posibilidades de coronarnos, esa es la mentalidad a partir de ahora y la vamos a transmitir. Decir dónde a vamos a quedar hoy, es muy difícil y sería una irresponsabilidad de mi parte", señaló Gago.

El que juegue con puros mexicanos no es un problema, lo ve como un reto importante porque su carrera ha estado llena de eso, metas a cumplir en equipos grandes y está seguro que lo va a lograr, siendo Chivas, el primer equipo que dirige fuera de su país.

"Me gustó la idea de tener una posibilidad de un club con valores, con sentido de pertenencia, de las cosas muy claras que se pretende, pero no solo futbolísticamente, sino de vida. Es algo muy importante en mi proceso de la toma de decisión para venir acá, es un desafío lindo, no solo personal, sino lo que genera el club, la dirigencia y cómo hablamos con Fernando Hierro, es algo importante".

Fernando Gago es un mini proyecto

El director deportivo Fernando Hierro, aceptó que hubo detalles que ya no gustaron del proceso anterior con Veljko Paunovic motivo por el cual dentro del proyecto madre, han hecho un corte para meter un mini proyecto, así que para esto trajeron a quien consideró es el ideal: Fernando Gago.

“No es que se haya roto algo, es una cuestión de que dentro de un proyecto general siempre hay mini proyectos. Pueden pasar situaciones, si me preguntas cuáles son las características que hay dentro del consejo y la dirección deportiva, es que necesitábamos un chico joven como él, que en su etapa anterior en Racing ha sido capaz de debutar a 17 jugadores y nosotros hace seis meses Tapatío quedó campeón, ahora la Sub-23, así que su mentalidad, idea de juego, conceptos claros de juego, es lo que nos deja claro que es el ideal”.

Hierro precisó que no tardó en tomar la determinación de por qué Gago y no otro, “la verdad no le dimos muchas vueltas, porque nosotros desde la dirección deportiva nos tenemos que adelantar a los jugadores, a los entrenadores, para tener conocimiento del futbol en México, fuera de México y nosotros teníamos que entender de la evolución que teníamos que dar como club en un mini proyecto, para el proyecto general del club”.

Gago lanza advertencia a “fiesteros”, con cero tolerancia

Está enterado de los escándalos que se han dado en el Guadalajara en ciertos tiempos, no quiere Fernando Gago que lo vayan a sorprender, así que lanzó una advertencia para los jugadores que se vayan a quedar en el equipo para el torneo entrante.

"Yo tengo una forma de conducirme, es muy clara. Va a ver aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento de como entrenar, cómo cuidarse, de lo que es ser profesional en el futbol, lo entiendo desde que fui jugador y ahora entrenador. Soy muy claro, una persona que lo que dice lo trata de cumplir y las cosas serán muy claras, no habrá dudas".

Gago será presentado a la plantilla este jueves, el equipo regresará a pruebas médicas y físicas tras disfrutar un periodo vacacional, ahí dejará claro que busca en todos los aspectos, tanto futbolísticos como disciplinarios.