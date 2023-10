Chino Huerta: “Este es el mejor momento de mi vida”

El gran momento que está viviendo César Huerta tanto con los Pumas como con la Selección Mexicana, lo tiene feliz, pero admite que sin la ayuda de sus compañeros, esto no sería posible.

“Muy feliz y más por el momento que vive el equipo, yo creo que sin el esfuerzo de mis compañeros a mi no me saldrían las cosas, entonces agradecerles y creo que vamos el camino correcto como equipo… Este es el mejor momento de mi vida”.

La ‘Chinomanía’ ya comenzó entre compañeros de equipo y eso se fue trasladando a la afición. Hoy ya es un referente y un líder, por eso recibió el gafete de capitán ante Cruz Azul en la segunda parte.

“Para mí es una bonita responsabilidad y una confianza muy enorme que mis compañeros se expresen de esa forma y que me den la confianza… Lo que vivo es una gran responsabilidad, todos mis compañeros confían en mí, el cuerpo técnico confía en mi, entonces, el poder aportar al equipo con mis buenas actuaciones es de gran mérito”.

A pesar de que falló el primer penalti que se le presentó en el partido ante Cruz Azul, en la segunda oportunidad no erró. Su mentalidad fue clave para que esto no sucediera.

“(Juan Ignacio) Dinenno es el cobrador oficial de los penales y me tiene confianza para yo poder tirar. Entonces, yo creo que mucho agradecimiento y poder yo responder con mi esfuerzo dentro de la cancha”.

Por último, el dorsal 12 de los universitarios, señaló que vestir los colores de la Selección Mexicana es un orgullo y un compromiso enorme, por lo que tiene que dar su mejor versión si quiere seguir en el combinado nacional: “Para mí siempre va a ser un orgullo representar al país, así que tengo que hacer lo de la mejor forma”.

Julio González atraviesa por un buen momento: “solo me queda responder con buenas actuaciones”

Julio González festeja con una goleada en el Estadio Azteca su convocatoria a la Selección Mexicana. El portero de los Pumas, aseguró que no sabía de su llamado y lo agarró de sorpresa.

“No sabía nada la verdad (sobre su convocatoria), sabía que me estaban viendo pero no me habían dicho nada y agradezco las palabras de Luis García, ya que lo diga alguien de su categoría que puedo ser el portero de la selección la verdad. Sólo me queda responder con buenas actuaciones cómo lo he hecho y seguir disfrutando de este gran momento”, comentó en zona mixta.

“Primero con la alegría de mis hijos que son los que más disfrutan los partidos, la verdad es que estoy muy tranquilo, es un sueño que tuve desde niño, me costó mucho llegar a donde estoy y me voy a cerrar a ello”.

El originario de Acapulco de Juárez, Guerrero, se dijo ilusionado por el buen momento que vive y espera que esta tónica siga tanto en los Pumas como con el combinado nacional.

“Muy ilusionado. Lo más importante es el buen momento que estamos viviendo, lo merecemos nosotros, lo merece la afición y esperamos seguir en los primeros lugares para encaminarnos a la liguilla”.

Reconoce que la confianza en él, fue la clave para tener un regreso triunfal: “Primero agradecido con Pumas porque confiaron en mí. Creo que estaba en un buen momento cuando no tenía oportunidades; aquí me la dieron, las aproveché y hoy estoy disfrutando todo el trabajo que hice durante muchos años y nada agradecido con el club, mis compañeros y ahora disfrutar esta linda victoria”

Previo a que saliera el portero a zona mixta, Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, enfatizó que su equipo está en constante formación y crecimiento.

“Crecimiento como dice el profe, somos un equipo en crecimiento, en formación y cada vez nos vemos mejor. Nos volvemos un equipo muy sólido que ningún equipo se quiere enfrentar con nosotros pero con la misma humildad de trabajar todos los días para conseguir los objetivos que es estar dentro de los cuatro primeros y después pelear en la liguilla”.

Y aseveró: “La intensidad, creo que somos un equipo muy intenso en todos los sentidos, es lo que nos ha pedido el profe desde el día uno que llegó y el trabajo está dando resultados ahora en las pinches notas”.